In un istituto scolastico di Valenza, quattro assistenti amministrative che si spostano con l’auto riceveranno un contributo economico di 140 euro ciascuna. La somma verrà erogata nei mesi di aprile, maggio e giugno per coprire le spese legate all’aumento dei prezzi della benzina e del benzina. La decisione è stata presa dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Paolo e Rita Borsellino”.

Ad aprile, maggio e giugno, quattro assistenti amministrative che utilizzano l’auto per recarsi all’istituto comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza, in provincia di Alessandria, riceveranno un contributo in denaro per far fronte al costo della benzina e del gasolio alle stelle. Soldi che non arrivano dallo Stato ma dal dirigente Maurizio Primo Carandini che – senza toccare un centesimo del bilancio della scuola – ha sborsato di tasca sua circa 700 euro. “Non l’ho fatto per farmi bello alla faccia degli altri ma solo – spiega il preside a ilFattoQuotidiano.it – perché qualche altro collega magari possa emularmi così da aiutare gli impiegati che hanno stipendi da 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzo della benzina alle stelle? Preside regala 140 euro a 4 dipendenti della scuola: la storia dell’istituto di Valenza

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