prezzo petrolio alle stelle secondo alcune previsioni la benzina potrebbe arrivare a 3 euro

Il prezzo del petrolio continua a crescere e lo ha fatto anche dopo le rassicurazioni di Donald Trump secondo il quale lo farà ancora per poco. Si intensifica invece la crisi nel Golfo e questo ha portato il petrolio a salire sopra la soglia dei 100 dollari al barile. I Paesi del G7 stanno infatti valutando di rilasciare le riserve petrolifere strategiche per stabilizzare il prezzo. Anche in Italia si discute il tema delle accise mobili per ridurre il costo alla pompa di benzina. Prezzi del petrolio Paesi G7 e previsione di Trump Carburante verso i 3 euro al litro Verso le accise mobili: quando scende il prezzo Prezzi del petrolio Il prezzo del petrolio sta continuando ad aumentare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

