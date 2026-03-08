Il costo della benzina è alle stelle il Codacons vigila e denuncia | Superata la soglia psicologica dei 2 euro

Il prezzo della benzina in Italia supera i 2 euro al litro, con diverse aree in cui il costo si aggira oltre i 1,8 euro. I prezzi dei carburanti continuano a salire, interessando sia il gasolio in rete ordinaria che in autostrada. Non si registrano segnali di rallentamento e i rincari ricordano quelli di circa un anno fa. Il Codacons monitora da vicino questa situazione.

I prezzi dei carburanti continuano a salire in Italia senza segnali di frenata. La benzina supera la soglia di 1,8 euro al litro in self service in almeno sei aree del Paese, e il gasolio, sia sulla rete ordinaria che in autostrada, registra aumenti che in alcune zone sfiorano i picchi del 2022. A monitorare la situazione, con crescente preoccupazione, c’è il Codacons. Secondo i rilevamenti del Codacons, la benzina in modalità self supera 1,8 euro al litro in Basilicata (1,812 €), Calabria (1,820 €), Sicilia (1,805 €), Valle d’Aosta (1,807 €), nella provincia autonoma di Bolzano (1,819 €) e in quella di Trento (1,805 €). Il gasolio self si avvicina pericolosamente alla soglia psicologica dei 2 euro: già superata a Bolzano (2,00 €), seguita da Trento (1,992 €), Calabria (1,989 €), Valle d’Aosta (1,985 €) e Sicilia (1,984 €). 🔗 Leggi su Cultweb.it

Carburanti alle stelle in appena due giorni: boom del gasolio in Sicilia, in Calabria la benzina self ha sfondato la soglia degli 1,8 euro« In appena 2 giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50...

Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina.

