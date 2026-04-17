Prezzi ecco chi sono gli italiani che pagano il pedaggio di Hormuz

Le recenti analisi di Confcommercio mostrano come la crisi nel Golfo Persico possa influenzare i costi sostenuti dagli italiani. Lo studio confronta le previsioni di crescita e inflazione per il 2026, considerando l’impatto della guerra in Iran. Le variazioni indicate si basano sulle differenze attese prima e dopo lo scoppio del conflitto, evidenziando i possibili effetti sui prezzi e sui consumi nel nostro paese.

Le ultime stime di Confcommercio sugli effetti della crisi di Hormuz partono dalle differenze di crescita e inflazione attesi per il 2026 tra prima e dopo lo scoppio della guerra in Iran. Prima il Pil era previsto in crescita dell’1%, ora, nello scenario di un prezzo del petrolio che resta sopra i 100 dollari per il resto dell’anno, sono di appena lo 0,3% e dello 0,4% nel 2027. Mentre l’inflazione, che veleggiava a +1,5%, sta andando verso un picco tendenziale del 6% atteso a dicembre. Così, in questo che è lo scenario al momento peggiore, nel biennio 2026-2027 la perdita stimata arriva fino a 963 euro per famiglia. Perdita che, se il conflitto si fermasse subito, sarebbe comunque nell’ordine dei 400 euro a famiglia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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