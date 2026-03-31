La rabbia di Trump con gli alleati Nato | Chi non ci aiuta si prenda il petrolio da solo Teheran fissa il pedaggio per le navi a Hormuz – La diretta

Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo, le forze israeliano-americane hanno colpito un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha espresso insoddisfazione verso alcuni alleati della NATO, affermando che chi non contribuisce dovrebbe occuparsi da solo del petrolio. Parallelamente, Teheran ha annunciato un nuovo pedaggio per le navi che transitano nello stretto di Hormuz.

Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizion i di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz. Intanto l’Iran accusa l’Ucraina di essere complice di Usa e Israele mentre i Pasdaran dicono che lo stretto è sotto il loro completo controllo. 🔗 Leggi su Open.online

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