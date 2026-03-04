italiani a dubai quanto pagano di tasse e come sono gli stipendi negli emirati arabi

Negli ultimi anni, molti italiani si sono trasferiti a Dubai, attirate dalla possibilità di lavorare e vivere negli Emirati Arabi. In questa città, le tasse sono molto più basse rispetto all’Italia e gli stipendi variano in base al settore e alla posizione lavorativa. Questa tendenza riguarda imprenditori, manager, startupper e influencer che scelgono di stabilirsi in questa metropoli.

Negli ultimi anni Dubai è diventata una delle mete più ambite da imprenditori, manager, startupper e influencer provenienti dall’Italia. L’emirato si è trasformato in una calamita per migliaia di professionisti pronti a lasciare la Penisola per costruire una nuova vita negli Emirati Arabi Uniti. E questo nonostante le tensioni geopolitiche che negli ultimi mesi hanno interessato l’area del Golfo. Se alcuni turisti hanno scelto di rientrare in Italia, gran parte degli expat continua a considerare Dubai una destinazione stabile e ricca di opportunità. Ma cosa alimenta questa nuova migrazione? Le ragioni principali sono tre: una fiscalità tra le più vantaggiose al mondo, stipendi competitivi e una qualità della vita ritenuta elevata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

