Il 22 ottobre 1983, un giovane seminarista era tra i manifestanti che si radunavano in piazza per opporsi alla decisione di trasformare la base NATO di Comiso in un sito di lancio di missili nucleari destinati alla Russia. Tra le numerose persone presenti, partecipava anche Robert Francis Prevost, che in quel periodo si trovava nella capitale. La protesta coinvolse molte persone e attirò l'attenzione su questa possibile modifica delle installazioni militari.

Il 22 ottobre 1983, Robert Francis Prevost partecipava a una massiccia protesta nella Capitale contro il piano di trasformare la base NATO di Comiso in un centro di lancio per testate nucleari dirette verso la Russia. Il ventottenne, allora studente presso gli agostiniani a Roma, scese in piazza fianco a fianco con Giacomo Cagnes, all’epoca sindaco della località siciliana. Le radici di una posizione storica tra politica e fede. Un’immagine d’archivio cattura l’essenza di quel momento: sulla destra si nota Prevost, mentre alla sua sinistra, dando le spalle all’obiettivo, il leader trapanese Cagnes dialoga con un attivista durante la manifestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prevost e i missili a Comiso: quel giovane seminarista in piazza

Notizie correlate

Prevost pacifista in piazza, storia di una fotoIl papocchio Da qualche giorno gira sui social un'immagine di un giovane Robert Prevost in piazza contro la guerra: ecco la storia di quella foto.

“Halloween” islamista a Teheran: bare per i soldati americani, missili in piazza e bandiere bruciateTeheran continua con le tattiche di intimidazione verso l’Occidente e Israele, proprio nel giorno in cui Donald Trump e Netanyahu si incontrano alla...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: L'impegno di Papa Leone per la pace si manifestava già contro i missili a Comiso: sui social la foto anni '80 del giovane Prevost; Papa Leone XIV e Comiso: quando Prevost marciava contro i missili; Papa Leone XIV, la pace come vocazione: quando il giovane Prevost marciava contro i missili di Comiso; Quando Papa Leone protestò contro i missili Cruise a Comiso.

“Il rodaggio è finito, ora il Leone ruggisce”. L’analista di Limes, Piero Schiavazzi, spiega a Fanpage.it come lo scontro con Donald Trump abbia consacrato Papa Leone XIV leader globale. Con i suoi attacchi a Prevost, il Tycoon ha commesso un autogol epoc - facebook.com facebook

La lettera segreta e inedita di Prevost scritta a Benedetto XVI nel giorno della rinuncia: "Grazie per il suo coraggio" x.com