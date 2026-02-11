Halloween islamista a Teheran | bare per i soldati americani missili in piazza e bandiere bruciate

Questa mattina a Teheran ci sono state dimostrazioni molto violente. Gruppi islamisti hanno messo bare con i simboli dei soldati americani, hanno lanciato missili in piazza e bruciato bandiere. La protesta arriva proprio mentre Donald Trump e Benjamin Netanyahu si incontrano alla Casa Bianca. La situazione resta tesa e rischia di scaldarsi ulteriormente.

Teheran continua con le tattiche di intimidazione verso l’Occidente e Israele, proprio nel giorno in cui Donald Trump e Netanyahu si incontrano alla Casa Bianc a. L’Iran sta festeggiando il 47esimo anniversario della Rivoluzione islamica attraverso una esibizione della forza militare, mostrando missili balistici e da crociera, rottami di droni israeliani abbattuti e bare vuote di militari americani. Uno spettacolo macabro che, tra cori e bandiere bruciate, sembra rivolto principalmente a Tel Aviv. Anche se lo scenario nelle piazze della Repubblica islamica è preoccupante, le trattative tra Teheran e Washington continuano sul nucleare, anche se lo Stato ebraico chiede di trattare la questione con una linea dura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Nelle strade di Teheran si sono viste finte bare di soldati Usa e manifestazioni di sfida contro Stati Uniti e Israele.

Un corteo di solidarietà si è svolto oggi a Roma, con centinaia di partecipanti che hanno attraversato l’Esquilino in direzione dell’ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto.

