prevost pacifista in piazza storia di una foto

Una fotografia mostra un giovane uomo, successivamente noto come papa Leone XIV, durante una manifestazione pacifista a Roma. Accanto a lui ci sono alcuni confratelli, e dietro, un cartello con la scritta “Agostiniani per la …”. La scena risale a un evento pubblico dedicato alla promozione della pace, con le persone che si riuniscono in piazza per esprimere il loro sostegno. La foto rappresenta un momento della vita di questo personaggio prima di assumere incarichi religiosi di rilievo.

Il papocchio Da qualche giorno gira sui social un'immagine di un giovane Robert Prevost in piazza contro la guerra: ecco la storia di quella foto. Il papocchio Da qualche giorno gira sui social un'immagine di un giovane Robert Prevost in piazza contro la guerra: ecco la storia di quella foto. Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Un giovanissimo Robert Prevost – oggi papa Leone XIV – in piazza durante per una manifestazione della pace a Roma, insieme ad alcuni confratelli, dietro un cartello “Agostiniani per la pace”. È la fotografia che da qualche giorno – grazie a Luca Casarini che l’ha recuperata e postata su Facebook – circola sui social e anche su qualche testata.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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