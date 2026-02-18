Previsioni meteo per Avellino – 18 febbraio 2026
Il sole splende su Avellino il 18 febbraio 2026, dopo che le temperature si sono alzate di qualche grado durante la mattina. La giornata si apre con un cielo limpido, poi le nuvole si fanno più fitte nel pomeriggio, portando alcune deboli piogge in serata. È prevista una quantità di pioggia di circa 1 millimetro, che potrebbe rendere umido il centro della città.
Ad Avellino, il 18 febbraio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1719m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
