Può leggere prevedere mutazioni e progettare nuovi genomi | cos’è Evo 2 l’IA che impara il linguaggio del Dna

Evo 2 è un'intelligenza artificiale generativa sviluppata per analizzare e comprendere il linguaggio del DNA. Può leggere, prevedere mutazioni e aiutare a progettare nuovi genomi. Questa tecnologia rappresenta una svolta significativa nel campo della biologia, aprendo nuove possibilità di ricerca e innovazione nel settore genetico.

Una nuova frontiera si apre per la biologia grazie a Evo 2, il più potente modello di intelligenza artificiale generativa applicato allo studio della genetica. Paragonabile a una versione di ChatGPT addestrata non sul linguaggio umano ma sul Dna, il sistema è in grado di analizzare e riscrivere sequenze genetiche, individuare mutazioni all'origine di malattie e progettare nuovi genomi, lunghi quanto quelli di semplici batteri. Il modello è stato sviluppato dall'Arc Institute insieme a Nvidia, con la collaborazione della Stanford University e delle Università della California di Berkeley e San Francisco. Il progetto, rilasciato inizialmente un anno fa, è stato ora descritto anche in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature.