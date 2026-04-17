Presunte torture in carcere a Modena | Detenuto che denunciò trasferito a Parma dove comanda uno degli indagati

Un detenuto che aveva denunciato presunte torture nel carcere di Modena nel marzo del 2020 è stato trasferito nel carcere di via Burla a Parma. Il suo trasferimento è stato confermato senza ulteriori commenti ufficiali. La vicenda riguarda anche un altro detenuto che aveva presentato un esposto, con riferimenti a un indagato che avrebbe avuto ruoli di comando nel carcere di Modena.

Uno dei detenuti che denunciò le presunte torture subite nel carcere di Modena, nel marzo del 2020, è stato trasferito nel carcere di via Burla a Parma. Nello stesso penitenziario si trova, secondo quanto riferisce l'Ansa, anche un agente della polizia penitenziaria, coinvolto nel procedimento.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Presunte torture nel carcere minorile di Casal del Marmo: l’esposto di Antigone ha dato il via all’inchiestaIl 7 luglio scorso Antigone aveva depositato un esposto in procura nel quale raccontava le presunte violenze subite da ragazzini reclusi nel carcere... Violenze e torture nel carcere minorile Casal del Marmo, indagati 10 agentiDieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Presunte torture nel carcere di San Gimignano, annullata la condanna per 10 agenti; Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Presunte torture in carcere a San Gimignano, annullata la condanna per 10 agenti; Torture a Ranza, oggi Cassazione per dieci. Presunte torture in carcere a San Gimignano, annullata la condanna per 10 agentiLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto pestaggio ai danni di un detenuto nel carcere di San Gimignano avvenuto nell’o ... radiosienatv.it Presunti pestaggi a OperaLe notizie sui presunti pestaggi dei detenuti avvenuti nel carcere di Opera a Milano la scorsa vigilia di Natale. In seguito a diversi episodi di violenza, sono stati i detenuti e i familiari di quest ... fanpage.it BRINDISI Esposto alle autorità sanitarie e ordinistiche: richiesta di sospensione immediata e massima sanzione disciplinare per indegnità morale dopo le indagini su presunte torture e uccisioni di felini facebook