Presentazione del romanzo Asimmetrie dei giorni pari dell' abruzzese Valentina Di Ludovico

Alla biblioteca Emilia Di Nicola di Pescara si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Valentina Di Ludovico, scrittrice abruzzese. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, attirando appassionati di letteratura e curiosi del territorio. La scrittrice racconterà del suo ultimo lavoro,

Alla biblioteca Emilia Di Nicola di Pescara sarà presentato il romanzo "Asimmetrie dei giorni pari" (Bertoni editore) dell'abruzzese Valentina Di Ludovico. La presentazione si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 18. Ospite dell’evento il professore Giuseppe Filareto. L’autrice dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti. Il romanzo segna un’importante riflessione sui temi della salute mentale e della resilienza, centrali nel lavoro e nell'attività letteraria dell'autrice. “Asimmetrie dei giorni pari” racconta la storia di Marta e delle sue paure che vengono da lontano e ne ossessionano la quotidianità.🔗 Leggi su Ilpescara.it

