Maremma | turismo in crescita soggiorni lunghi e settembre da record

L'afflusso di turisti in Maremma è aumentato a causa di un’offerta più attrattiva e di prezzi più competitivi. Molti visitatori scelgono di prolungare i soggiorni, spinti dal miglioramento delle strutture ricettive e dalle iniziative culturali locali. A settembre, le prenotazioni hanno raggiunto livelli record, contribuendo a rafforzare l’immagine della zona come meta preferita per le vacanze autunnali. La crescita continua a stimolare l’economia della regione, coinvolgendo imprese e comunità locali.

La Maremma Rilancia il Turismo: Un Modello di Sostenibilità per l’Economia Italiana. La costa toscana consolida il suo ruolo di destinazione turistica di primo piano, registrando un incremento del 5% nelle presenze nel corso del 2025. Un dato significativo, emerso da un’indagine condotta dalla società Risposte Turismo e presentato a Piombino, che testimonia una crescita non occasionale ma strutturale del settore. L’analisi, discussa sabato 21 febbraio in un incontro che ha coinvolto associazioni di categoria e operatori del turismo, evidenzia una capacità crescente del territorio di attrarre un turismo più stanziale e diversificato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Turismo, dati in crescita: sempre più arrivi, presenza e soggiorniFerrara vede aumentare i turisti.

Turismo, dati in crescita: sempre più arrivi, presenze e soggiorni. Tutti i numeriFerrara registra numeri in crescita nel settore turistico.

