Un uomo di 37 anni è stato condannato a nove anni di carcere dal tribunale di Marsala con l’accusa di aver aggredito e maltrattato la propria compagna, che era incinta, e di aver commesso atti di violenza sessuale nei suoi confronti. Durante il processo, sono state riconosciute le accuse di lesioni personali e violenza. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Nove anni di carcere sono stati inflitti dal tribunale di Marsala a Lorenzo Lupo, 37 anni, di Mazara del Vallo, processato per maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale all’ex compagna. I fatti contestati vanno dal 2015 al 2023. Secondo l’accusa, l’uomo, che ha precedenti per lesioni personali e fatti di droga, «animato da ossessiva gelosia" avrebbe ripetutamente maltrattato la donna, «sottoponendola a continue vessazioni, infliggendole sofferenze psichiche e morali». L’avrebbe, inoltre, spesso insultata, minacciata di morte e picchiata. Nel 2015, quando era incinta, l’avrebbe schiaffeggiata, colpendole anche la pancia a calci, convinto che la bambina in grembo non fosse sua.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prende a pugni in faccia e violenta la compagna incinta: 9 anni di carcere a un 37enne

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