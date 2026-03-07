Accoltella la compagna incinta e la prende a calci e pugni | 40enne arrestato a Mondragone

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Mondragone dopo aver aggredito la compagna incinta, colpendola con un coltello e picchiandola con calci e pugni. La donna, che aveva lasciato l’abitazione per sfuggire ai maltrattamenti, è stata raggiunta dall’uomo nonostante fosse ai domiciliari. L’aggressione si è verificata in un’altra casa, dove la donna si era trasferita.

La donna si era trasferita in un'altra casa proprio per sfuggire ai maltrattamenti. L'uomo, che era ai domiciliari, l'ha raggiunta e aggredita.