Vergogna a Piacenza un genitore prende a pugni la maestra della figlia | rischia fino a sette anni di carcere

Una maestra di scuola primaria di Piacenza è stata presa a pugni da un genitore durante l’orario di lezione. L’uomo, padre di una studentessa, si è scagliato contro di lei in modo violento, rischiando fino a sette anni di carcere. La scena è avvenuta davanti agli occhi di altri insegnanti e studenti, lasciando tutti sotto shock. La scuola si è subito attivata per gestire la situazione, mentre le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine.

Una docente è stata aggredita a scuola, questa volta si tratta di una maestra di scuola primaria che in un istituto piacentino è stata vittima della violenza del padre di un'alunna. Lo rende noto Gilda, sindacato degli Insegnanti di Parma e Piacenza ricorda in una nota "che la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale (tali sono i docenti di Scuola Statale) è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un'aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale". Il sindacato si costituirà parte civile.

