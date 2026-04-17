Premio Peschereccio d’Oro riconoscimento al sindaco Sadegholvaad per la Capitale del Turismo
Il prossimo 23 aprile si terrà la 18esima edizione del Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro” presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo. La cerimonia vede tra i protagonisti il sindaco Sadegholvaad, che riceverà un riconoscimento per il suo ruolo nella promozione della Capitale del Turismo. La manifestazione coinvolge rappresentanti di diverse regioni italiane, con un focus sulla valorizzazione del settore marittimo e della pesca.
La Romagna sbarca in Sicilia come protagonista del merito nazionale. Il prossimo 23 aprile, presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo, si terrà la 18esima edizione del Premio Nazionale “Peschereccio d’Oro”. In questa occasione il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sarà premiato per la sua.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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