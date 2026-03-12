Bmt Napoli si autocelebra capitale del Turismo ma è oro per tutti?

Stamattina si è aperta alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta la 29esima edizione di Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo. L'evento è stato inaugurato con la partecipazione di operatori e rappresentanti del settore, mentre la manifestazione si svolge a Napoli, città che si autocelebra come capitale del turismo. La fiera è stata fondata da Angioletto De Negri, patron di Progecta.

Il ministro Santanché all'inaugurazione sottolinea l'intesa istituzionale per la valorizzazione della risorsa turismo in Campania che intanto ha iniziato a trasformarsi puntando al lusso Inaugurata stamane alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta la 29ema edizione di Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo, fondata Napoli da Angioletto De Negri, patron di Progecta. All'apertura, tra gli altri, il ministro Daniela Santanché, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, gli assessori al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato e della regione Campania Enzo Maraio. Ulteriormente al rialzo le previsioni per il 2026, con oltre 400mila presenze stimate nel solo fine settimana di Pasqua (tra Giovedì santo e Pasquetta, precisa l'assessore Armato) e circa 2milioni nel mese di aprile.