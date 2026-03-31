Premio All Food Sicily 2026 | a Palermo premiate le eccellenze dell’enogastronomia siciliana

A Palermo si è conclusa la cerimonia di premiazione per il Premio All Food Sicily 2026, evento dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia e del settore turistico siciliano. L’edizione di quest’anno ha riconosciuto le figure e le realtà che si sono distinte nel panorama regionale, con attenzione particolare a prodotti, ristoranti e operatori turistici. La manifestazione si svolge ogni anno per celebrare i protagonisti locali.

A Palazzo dei Normanni la cerimonia che celebra 50 protagonisti del settore e i 10 vincitori del contest online che premiano i personaggi dell’anno dell’enogastronomia e turismo Torna il Premio All Food Sicily, l’appuntamento dedicato ai protagonisti del mondo enogastronomico e turistico dell'Isola, giunto alla sua edizione 2026. Un riconoscimento che, sulla scia del successo delle precedenti edizioni, continua a valorizzare uomini e donne che, con professionalità, competenza e visione innovativa, contribuiscono alla crescita e alla promozione del comparto agroalimentare siciliano. La testata giornalistica online All Food Sicily... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Lorenzo Cagnoni Award 2026: premiate le eccellenze dell’innovazione per il settore Horeca alla Beer&Food Attraction di Rimini«Il Lorenzo Cagnoni Award rappresenta un momento fondamentale per valorizzare le realtà che stanno guidando la trasformazione digitale e sostenibile... Le eccellenze aretine di enogastronomia e accoglienza premiate al “Guido Tarlati”Arezzo, 27 gennaio 2026 – Le eccellenze di enogastronomia e accoglienza in terra d’Arezzo premiate dall’Associazione Cuochi Arezzo. Aggiornamenti e notizie su Premio All Food Sicily 2026 a Palermo... Discussioni sull' argomento Aeroporto di Lampedusa, Uiltrasporti Sicilia: Stop ai rinvii per i diritti dei lavoratori. Pronti alla mobilitazione; Successo di pubblico, la Biennale del Mosaico di Monreale rimarrà aperta fino al 19 aprile. Torna il Premio All Food Sicily: cerimonia l’8 aprileA Palazzo dei Normanni la cerimonia che celebra 50 protagonisti del settore e i 10 vincitori del contest online che premiano i personaggi dell’anno dell’enogastronomia e turismo Torna il Premio […] ... blogsicilia.it Premio All Food Sicily 2026: a Palermo premiate le eccellenze dell’enogastronomia sicilianaTorna il Premio All Food Sicily, l’appuntamento dedicato ai protagonisti del mondo enogastronomico e turistico dell'Isola, giunto alla sua edizione 2026. Un riconoscimento che, sulla scia del successo ... msn.com Premio All Food Sicily 2026: a Palermo premiate le eccellenze dell’enogastronomia siciliana. - facebook.com facebook