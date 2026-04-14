Le 50 aziende di Como e provincia premiate per sicurezza e benessere | da Polti a Ratti ecco l’elenco

Nel territorio di Como e provincia, più di 50 aziende hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per aver adottato misure specifiche a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti. Tra queste figure si trovano realtà di diversi settori, che si sono distinte per le pratiche messe in atto e i standard rispettati. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato, durante il quale sono stati ufficialmente consegnati i riconoscimenti.

Sono oltre 50 le aziende del territorio comasco premiate per l’impegno nella sicurezza e nella promozione della salute sul lavoro. Tra queste anche realtà molto note come Polti, Ratti e Gentili Mosconi.Il riconoscimento è arrivato martedì 14 aprile durante l’evento organizzato da ATS Insubria e.🔗 Leggi su Quicomo.it Piceno: 13 aziende premiate per il benessere dei lavoratoriIl territorio piceno registra una crescita significativa nella cura del benessere aziendale, con 13 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento... Gli oli pontini nella Guida agli Extravergini 2026: ecco le aziende premiate da Slow FoodSette i riconoscimenti che sono arrivati nella provincia di Latina: una Chiocciola, quattro Grandi Oli e due Grandi Oli Slow.