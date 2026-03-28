In Veneto, a breve partiranno controlli rigorosi per verificare il pagamento del bollo auto. Le autorità intensificheranno le verifiche per individuare eventuali inadempienti e invitare i proprietari a regolarizzare la propria posizione fiscale. Le operazioni interesseranno diverse zone della regione e coinvolgeranno le forze dell'ordine e gli enti preposti alle verifiche fiscali.

In Veneto stanno per partire controlli serrati per scovare eventuali evasori del bollo auto e incoraggiare le persone a mettersi in regola. Stando agli ultimi dati trasmessi, nel corso degli anni si sono accumulati ben 85 milioni di crediti, denaro che la Regione deve incassare e che possono essere impiegati per finanziare altri servizi. L'amministrazione intende dunque recuperare almeno una parte di quella somma, si parla di circa il 30%. Filippo Giacinti, attuale assessore al Bilancio della Regione Veneto, ha da poco fatto sapere che sono stati ottenuti risultati importanti nella lotta all'evasione, dato che nell'ultimo anno sono stati recuperati 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bollo auto, stanno per scattare numerosi controlli: ecco chi deve stare attento

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