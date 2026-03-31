Controlli anti evasione sui prelievi al bancomat frequenti | chi rischia di essere segnalato

Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli sulla movimentazione dei prelievi effettuati presso gli sportelli bancomat. La Uif, l’unità di informazione finanziaria collegata alla Banca d’Italia, ha avviato verifiche più frequenti sui prelievi dei cittadini, concentrandosi su possibili casi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Questa attività si inserisce in una strategia di monitoraggio più ampia volta a prevenire frodi finanziarie.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Sono in aumento in queste settimane i controlli anti evasione e anti riciclaggio da parte della Uif, l'unità di informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, sulla base del monitoraggio dei prelievi dei cittadini agli sportelli bancomat. In Italia non esiste un limite legale assoluto al prelievo di contanti dal proprio conto corrente, ma scattano controlli anti riciclaggio per operazioni superiori a diecimila euro mensili, anche frazionate. Le verifiche, tuttavia, possono scattare anche nel caso di mini prelievi frequenti da parte dello stesso cittadino. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Controlli anti evasione sui prelievi al bancomat frequenti: chi rischia di essere segnalato Articoli correlati Nuove regole per il bancomat, ecco quanto devi prelevare per essere segnalatoControlli sempre più mirati dal punto di vista bancario al fine di combattere l'evasione e individuare eventuali frodi o casi di riciclaggio di... Leggi anche: Controlli dell'Agenzia delle entrate sui Pos nei negozi: chi rischia fino a 4mila di multa Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Prelievi al bancomat, quando scattano i controlli anti evasione?; Imposta di soggiorno . Maxi evasione. Nei guai due hotel; Maxi evasione dell'imposta di soggiorno a Firenze, recuperati oltre 240mila euro da due alberghi; Evasione fiscale in Italia, recupero record ma il tax gap supera i 100 miliardi. Prelievi al bancomat, quando scattano i controlli anti evasione?Aumentano i controlli anti-evasione e anti-riciclaggio da parte della Uif, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia, sulla base del monitoraggio dei prelievi dei citta ... tg24.sky.it Controlli anti Epatite A, sequestrati 11 kg di molluschi https://ebx.sh/gGOC4F - facebook.com facebook #pompei, #controlli #anti movida: locale sospeso per 30 giorni x.com