Preleva allo sportello Atm un uomo armato lo rapina alle spalle

Da romatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha subito una rapina allo sportello ATM di un ufficio postale in provincia. Dopo aver prelevato 600 euro, è stato avvicinato da una persona con il volto coperto da uno scaldacollo, che gli ha puntato un coltello a serramanico e gli ha sottratto il denaro alle spalle. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, ma al momento non ci sono dettagli sulle eventuali indagini in corso.

Aveva appena prelevato 600 euro dallo sportello ATM dell’ufficio postale di Lariano, quando è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da uno scaldacollo e un coltello a serramanico in pugno. “Dammi i soldi altrimenti ti ammazzo”. Una minaccia secca, che ha costretto la vittima, un uomo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Cinque rapine in due ore: arrestati due uomini armati mascherati

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