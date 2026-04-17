Preleva allo sportello Atm un uomo armato lo rapina alle spalle

Un uomo ha subito una rapina allo sportello ATM di un ufficio postale in provincia. Dopo aver prelevato 600 euro, è stato avvicinato da una persona con il volto coperto da uno scaldacollo, che gli ha puntato un coltello a serramanico e gli ha sottratto il denaro alle spalle. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, ma al momento non ci sono dettagli sulle eventuali indagini in corso.

Aveva appena prelevato 600 euro dallo sportello ATM dell’ufficio postale di Lariano, quando è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da uno scaldacollo e un coltello a serramanico in pugno. “Dammi i soldi altrimenti ti ammazzo”. Una minaccia secca, che ha costretto la vittima, un uomo.🔗 Leggi su Romatoday.it Cinque rapine in due ore: arrestati due uomini armati mascherati Notizie correlate Leggi anche: Armato di coltello in metro a Duomo: uomo bloccato dalla security Atm Recuperato lo sportello Atm scardinato dalla banca di GiarratanaIl nucleo investigativo provinciale di Ragusa insieme al nucleo operativo radiomobile e ai militari dell’Arma di Giarratana hanno recuperato uno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dopo oltre sei mesi di assenza in paese ritorna il bancomat; Nuovi controlli bancomat: sopra questa cifra scatta la segnalazione; Fallito assalto allo sportello Bancomat della Banca Popolare di Milano a Lavello; I tanti cantieri aperti in città disorientano gli automobilisti reatini. Con il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane, ottenere contanti è più sempliceScopri come il servizio Paga e Preleva di Poste Italiane permette di ottenere contante in modo semplice veloce e sicuro senza bisogna di recarsi agli Atm ... quifinanza.it Assalto con esplosivo a ufficio postale, prelevato sportello AtmUn assalto con esplosivo è stato compiuto la notte scorsa all'ufficio postale del quartiere Lauropoli di Cassano allo Ionio (Cosenza) dove è stato divelto e asportato lo sportello Atm con una doppia ... ansa.it Ciao, ma secondo voi perché con la batteria quasi piena preleva dalla rete L'inverter è impostato su "massimizza autoconsumo" Grazie in anticipo a chi risponde. facebook