Armato di coltello in metro a Duomo | uomo bloccato dalla security Atm

Un uomo armato di coltello ha importunato i passeggeri in metro a Duomo. La security di Atm è intervenuta e lo ha bloccato sul posto. La scena si è svolta questa mattina, quando l’uomo ha iniziato a infastidire le persone a bordo del treno. Gli agenti sono arrivati in tempo e lo hanno fermato prima che potesse fare del male a qualcuno. Ora si trova in custodia, mentre proseguono le indagini.

Stava importunando i passeggeri della metro e aveva con sé un coltello. E per lui sono iniziati i guai. Un uomo è stato bloccato dalla security Atm e affidato alle forze dell'ordine nella stazione della metro M1 di Duomo nella tarda mattinata di sabato 7 febbraio.Il fattoL'episodio è avvenuto.

