Recuperato lo sportello Atm scardinato dalla banca di Giarratana

Questa notte, i militari dell’Arma di Giarratana hanno riportato a casa uno sportello Atm che qualcuno aveva scassinato nella filiale della Banca Agricola di Sicilia. Le forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte, e questa mattina hanno ritrovato il bancomat, che era stato portato via. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha alzato di nuovo la tensione in paese.

Il nucleo investigativo provinciale di Ragusa insieme al nucleo operativo radiomobile e ai militari dell'Arma di Giarratana hanno recuperato uno sportello Atm che ignoti avevano scardinato dalla filiale della Banca Agricola di Sicilia di Giarratana nel corso della notte tra venerdì e sabato. I militari hanno rinvenuto il 'bancomat' nelle campagne circostanti alla banca, insieme un autocarro e un'autovettura, entrambi oggetti di furto e privi di targhe. Secondo quanto appreso l'atm nascosto nei campi, non distante dal luogo del ritrovamento dell'autocarro, non era ancora forzato. Per portare via il bancomat dalla sede della filiale era stata utilizzata una ruspa con una benna, che ha anche danneggiato il prospetto dell'edificio.

