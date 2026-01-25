Preghiera della sera 25 Gennaio 2026 | Donami la Tua presenza

La preghiera della sera del 25 gennaio 2026 ci invita a chiedere la presenza di Dio nel nostro riposo. Con questa semplice supplica, affidiamo la nostra notte alla Santissima Trinità, confidando nel Suo amore e nella Sua protezione. È un momento di riflessione e di pace, per iniziare il sonno con il cuore aperto alla presenza divina e alla serenità.

“Domani la Tua presenza”: con questa preghiera della sera, affidiamo il nostro riposo alla Santissima Trinità. Chiediamo la grazia di sentire Dio accanto a noi al risveglio. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Ecco giunge la sera, e noi vogliamo trovarci in Tua presenza, Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

