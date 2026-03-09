Precipita con il parapendio a Tenerife | 28enne italiana muore dopo due giorni di ricovero Il volo era un regalo del fidanzato

Una donna di 28 anni originaria di Castelnuovo Bozzente e residente a Tenerife è deceduta dopo un incidente in parapendio avvenuto venerdì 6 marzo. La vittima è stata ricoverata in ospedale e la sua morte è avvenuta due giorni dopo l’incidente. Il volo in parapendio era stato un regalo del suo fidanzato.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. E non sono spavaldo. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" È morta dopo due giorni di ricovero Cristina Colturi, 28enne di Castelnuovo Bozzente (Como) residente a Tenerife, precipitata durante un volo in parapendio nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. La ragazza stava sorvolando insieme all'istruttore la spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje, quando qualcosa è andato storto e il parapendio biposto è precipitato, finendo in un'area rocciosa. All'arrivo dei soccorsi Cristina era già in arresto cardiaco, mentre l'uomo mostrava ferite non gravi. I soccorritori sono riusciti a stabilizzarla e la giovane è stata trasportata all'ospedale universitario Nuestra Señora de la Candelaria in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Today.it

