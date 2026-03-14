Piazzali Bertani la denuncia di Usb | Contratti in scadenza e nessuna stabilizzazione nonostante gli accordi intervenga il prefetto

Usb ha presentato una denuncia riguardo ai piazzali Bertani, segnalando contratti in scadenza e la mancanza di stabilizzazione dei lavoratori, nonostante gli accordi presi. È stato firmato un accordo con un'agenzia interinale per evitare il licenziamento di 76 dipendenti, con l'impegno di internalizzarli in un secondo momento. La questione è ora sotto l'attenzione del prefetto.

L'Unione sindacale di base: "Non c'è mai stata alcuna crisi, le minacce di licenziamenti per far firmare accordi al ribasso" Un accordo al ribasso con una agenzia interinale per salvare 76 lavoratori dal licenziamento collettivo ma con l'impegno della committente di procedere successivamente all'internalizzazione dei dipendenti. Stabilizzazioni che, a 15 giorni dalla scadenza del contratto di un anno, non sarebbero tuttavia affatto nei piani aziendali. Anzi, l'idea sarebbe piuttosto di procedere con nuovi contratti a tempo determinato, in alcuni casi di soli sei mesi. Ecco la situazione nei piazzali Bertani... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Contratti, il tribunale boccia Adecco: “Discrimina gli stranieri con permessi a scadenza”Milano, 17 gennaio 2026 – Uno straniero regolare in Italia può essere assunto e lavorare anche quando il suo permesso di soggiorno ha una durata... Gang con i cani: "Intervenga il prefetto"Dopo l’aggressione di pochi giorni fa e la mancanza di risposte efficaci, anche il Codacons interviene sulla sicurezza del Rondò e della gang che sta...