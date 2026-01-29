Precari della giustizia Fp Cgil invoca la stabilizzazione per tutti | sit in davanti alla Corte d' Appello

Centinaia di precari della giustizia si sono radunati questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Milano. La Fp Cgil ha organizzato un sit-in chiedendo la stabilizzazione per tutti i lavoratori coinvolti. La richiesta arriva dopo che sono stati annunciati circa 9.369 contratti stabilizzati legati al PNRR, ma i precari vogliono garanzie più certe e durature. La protesta continua in attesa di risposte concrete.

