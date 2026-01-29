Precari della giustizia Fp Cgil invoca la stabilizzazione per tutti | sit in davanti alla Corte d' Appello
Centinaia di precari della giustizia si sono radunati questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Milano. La Fp Cgil ha organizzato un sit-in chiedendo la stabilizzazione per tutti i lavoratori coinvolti. La richiesta arriva dopo che sono stati annunciati circa 9.369 contratti stabilizzati legati al PNRR, ma i precari vogliono garanzie più certe e durature. La protesta continua in attesa di risposte concrete.
La notizia della stabilizzazione di 9369 precari assunti per il Pnrr conforta e gratifica l’Fp Cgil Area Metropolitana delle battaglie portate avanti. Per il sindacato "non cambia però l’obiettivo: stabilizzazione per tutti! Ecco perché sabato 31 gennaio saremo in sit in davanti alla Corte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Lettera aperta della Fp-Cgil per la stabilizzazione dei precari abruzzesi della giustizia, sono 30 nel tribunale di Pescara
La Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR.
Precari giustizia, Fp Cgil: "Basta false promesse, la manovra smentisce le interlocuzioni politiche"
