Tra Prato e Pistoia il numero di sportelli bancari è diminuito di oltre il 50% negli ultimi dodici anni, portando a una significativa riduzione dei punti di accesso ai servizi finanziari nella zona. La perdita riguarda più della metà degli sportelli presenti in passato, con conseguenze visibili sul territorio. La situazione si riflette su una rete bancaria che si è notevolmente assottigliata nel corso del tempo.

La rete dei servizi finanziari tra Prato e Pistoia subisce una contrazione drastica, con oltre la metà degli sportelli bancari sparita nel giro di dodici anni. I dati raccolti evidenziano come il tessuto economico locale stia perdendo punti di riferimento fisici fondamentali per la gestione del risparmio e delle attività produttive. Il bilancio della rarefazione: i numeri del declino tra Prato e Pistoia. Analizzando l’andamento del periodo compreso tra il 2013 e il 2025, emerge un quadro di profonda mutazione strutturale. In provincia di Pistoia, la presenza fisica delle banche è crollata da 180 presidi a soli 86, segnando una riduzione del 52,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato e Pistoia: crollano le banche, spariti oltre il 50% degli sportelli

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