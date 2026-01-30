Internet ‘azzera’ le banche Oltre 56mila toscani vivono in comuni senza sportelli E la desertificazione avanza

Da lanazione.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana perde sempre più sportelli bancari. Al 31 dicembre 2025, oltre 56mila toscani vivono in paesi senza una filiale, e il fenomeno della desertificazione bancaria si fa sempre più evidente. In alcuni comuni, non ci sono più sportelli e i cittadini devono spostarsi lontano per poter fare operazioni semplici. La situazione rischia di peggiorare ancora, con più paesi che restano senza servizi bancari di base.

Firenze, 30 gennaio 2026 – La desertificazione bancaria continua ad avanzare anche in Toscana. Al 31 dicembre 2025 l’11,4  per cento  dei comuni toscani è completamente privo di sportelli bancari, mentre il 21,2 per cento ne ha soltanto uno. Nel giro di un solo anno la rete fisica regionale si è ulteriormente assottigliata, con una riduzione complessiva del 3,5 per cento degli sportelli, uno dei dati peggiori a livello nazionale. È quanto emerge dall’aggiornamento dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, basato sui dati di Banca d’Italia e Istat, che fotografa un fenomeno sempre più strutturale e con forti ricadute economiche e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

internet 8216azzera8217 le banche oltre 56mila toscani vivono in comuni senza sportelli e la desertificazione avanza

© Lanazione.it - Internet ‘azzera’ le banche. Oltre 56mila toscani vivono in comuni senza sportelli. E la desertificazione avanza

Approfondimenti su Toscana Banche

Anci, Fava (Inps): "4.500 punti utente evoluti nei comuni senza sportelli Inps"

Lodi, la Fabi in Prefettura contro la desertificazione delle banche e i problemi legati alla sicurezza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.