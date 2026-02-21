Pulizia urbana soddisfatto il 90% degli utenti Firenze Prato e Pistoia sopra la media nazionale

Un sondaggio rivela che il 90% degli utenti è soddisfatto della pulizia urbana, grazie agli sforzi delle amministrazioni locali. In particolare, Firenze, Prato e Pistoia si distinguono, registrando valutazioni superiori alla media nazionale. La percezione positiva deriva da interventi mirati e dall’attenzione alla gestione dei rifiuti. I cittadini di queste province apprezzano i miglioramenti nelle strade e nelle aree pubbliche, che continuano a ricevere attenzione e cura.

© Lanazione.it - Pulizia urbana, soddisfatto il 90% degli utenti. Firenze, Prato e Pistoia sopra la media nazionale

Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia la percezione della pulizia urbana migliora, al contrario del livello nazionale dove il giudizio dei cittadini tende a peggiorare. Emerge dall’indagine di Customer Satisfaction 2025 realizzata dall’ Istituto Piepoli per Plures Alia su un campione di utenze domestiche. Il 19% degli intervistati nota un miglioramento nella pulizia della città, contro il 9% che segnala un peggioramento: un saldo positivo di 10 punti, che sale a 16 nel confronto con dieci anni fa. La soddisfazione complessiva legata all’esperienza nel tempo e non al singolo episodio, è intorno al 90%, con valutazioni simili nelle tre province.🔗 Leggi su Lanazione.it E’ morto Riccardo Ferraro, la Cgil in lutto. Era il segretario generale della Slc di Firenze-Prato-PistoiaRiccardo Ferraro, figura chiave del sindacato, è deceduto a 62 anni a causa di una grave malattia. Capodanno intenso per il 118. Quasi 500 gli interventi tra Firenze, Prato e PistoiaDurante il passaggio al nuovo anno, il servizio di emergenza 118 ha registrato circa 500 interventi tra Firenze, Prato e Pistoia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pulizia urbana, soddisfatto il 90% degli utenti. Firenze, Prato e Pistoia sopra la media nazionale; Indagine Alia, a Prato e provincia soddisfatto oltre il 93% degli utenti: ma il sondaggio ne ha interpellati solo 200. Pulizia urbana, nei territori Plures Alia cittadini più soddisfattiNei territori serviti da Plures Alia la percezione della pulizia della propria città mostra un saldo positivo nel medio-lungo periodo, in controtendenza ... gonews.it Aspiratori stradali elettrici per la pulizia urbana, il nuovo servizio ad AscoliAscoli Piceno introduce una nuova generazione di aspiratori stradali completamente elettrici, destinati a potenziare il servizio di pulizia urbana nel centro storico. L'iniziativa è frutto della ... ansa.it L’Aquila investe 3,9 milioni per 41 nuovi mezzi Asm dopo l’incendio del 2023. Potenziata la raccolta rifiuti e la pulizia urbana - facebook.com facebook