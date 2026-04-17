Potenza al centro della scienza | esperti mondiali sulla sindrome di Down

Questa mattina, il Palazzo del Consiglio comunale di Potenza ha accolto un evento di rilevanza scientifica dedicato allo studio della sindrome di Down. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione locale e ricercatori provenienti da diversi paesi, impegnati in incontri e discussioni sul tema. L’iniziativa si è concentrata sulla condivisione di conoscenze e risultati recenti riguardanti questa condizione genetica.

Il Palazzo del Consiglio comunale di Potenza ha ospitato questa mattina un incontro istituzionale di alto rilievo scientifico, con la partecipazione di esponenti dell’amministrazione locale e di ricercatori internazionali impegnati nello studio della sindrome di Down. Il Presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Smaldone, insieme alle assessore Loredana Costanza e Angela Lavalle, ha accolto nel proprio ufficio i protagonisti del workshop scientifico che si terrà domani presso l’Auditorium dell’Ospedale Regionale San Carlo, accompagnati dal presidente nazionale dell’associazione italiana persone down, Gianfranco Salbini. Un polo di eccellenza medica nel cuore della Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza al centro della scienza: esperti mondiali sulla sindrome di Down This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Notizie correlate Scienza dei materiali, Rimini al centro dell’Europa: Euromat 2029 al Palacongressi con 2 mila espertiSarà il Palacongressi di Rimini ad ospitare la ventesima edizione di Euromat, dal 2 al 6 settembre 2029. Festival della Chimica a Potenza: tra scienza, arte e socialVenerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 9, l'Aula Magna del Campus Unibas di Macchia Romana a Potenza ospiterà la sedicesima edizione del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d’Italia, definito in prefettura a Potenza il dispositivo di sicurezza per la quinta tappa; Workshop internazionale sulla sindrome di Down: l’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza al centro del confronto scientifico internazionale | San Carlo; Pcim 2026, Norimberga al centro dell’elettronica di potenza. L’IA entra in scena (e nei data center); SICUREZZA A POTENZA, L’ASSOCIAZIONE IL CENTRO STORICO CHIEDE UNA SVOLTA. Potenza, guerra a colpi di carta bollata tra i residenti ed il Comune per il centro sportivoNon si ferma il braccio di ferro tra gli abitanti di piazzale Budapest nel popoloso Rione di Poggio Tre Galli e l’Amministrazione Comunale di Potenza sul nuovo centro sportivo, che dovrebbe sorgere ... lagazzettadelmezzogiorno.it Potenza in festa per la Coppa Italia di serie C: Macchia in visita da TelescaDopo la vittoria della Coppa Italia di serie C a Potenza c'è euforia e il presidente Donato Macchia ha incontrato il sindaco Telesca ... quotidianodelsud.it Apocalypto è un film che colpisce per la sua potenza visiva, ma che fallisce nel momento in cui decide di calpestare la dignità storica per favorire lo spettacolo della violenza. Sebbene la regia di Mel Gibson sia tecnicamente magistrale, capace di gestire il ritm facebook Eleganti e perfettamente coordinati! Quanta potenza sprigionano gli azzurri del canottaggio firmati Italia Team durante il raduno nelle acque di Piediluco Avanti tutta! #ItaliaTeam @canottaggio1888 x.com