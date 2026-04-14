Festival della Chimica a Potenza | tra scienza arte e social

Venerdì 17 aprile 2026, l’Aula Magna del Campus Unibas di Macchia Romana a Potenza accoglierà la sedicesima edizione del Festival della Chimica, che inizierà alle ore 9. L’evento si svolgerà nell’arco della giornata e vedrà la partecipazione di studenti, ricercatori e appassionati di scienza. La manifestazione unisce aspetti scientifici, artistici e sociali, offrendo spazi di confronto e divulgazione.

Venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 9, l'Aula Magna del Campus Unibas di Macchia Romana a Potenza ospiterà la sedicesima edizione del Festival della Chimica. L'evento, nato dalla sinergia tra l'Università degli Studi della Basilicata e la sezione regionale della Società Chimica Italiana, si propone come un momento di incontro fondamentale tra ricerca accademica e studenti delle scuole secondarie lucane. Un percorso formativo tra ricerca accademica e nuovi linguaggi scientifici La giornat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festival della Chimica a Potenza: tra scienza, arte e social Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”: l'incontro in sala dell’agricoltura della Corte BenedettinaDa sempre il mondo vegetale rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità contadine: tra carestie e rari periodi di abbondanza, la necessità...