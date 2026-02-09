Scienza dei materiali Rimini al centro dell’Europa | Euromat 2029 al Palacongressi con 2 mila esperti

Rimini si prepara ad accogliere la ventesima edizione di Euromat, l’evento internazionale sulla scienza dei materiali. Dal 2 al 6 settembre, il Palacongressi ospiterà oltre 2.000 esperti da tutta Europa, pronti a confrontarsi su nuovi sviluppi e innovazioni nel settore. È un appuntamento importante per la città e per il mondo della ricerca, che vede Rimini al centro di un evento di livello europeo.

Sarà il Palacongressi di Rimini ad ospitare la ventesima edizione di Euromat, dal 2 al 6 settembre 2029. Sono attesi circa 2.000 ospiti internazionali provenienti dal mondo accademico e dall'industria per approfondire le tematiche della scienza e della tecnologia dei materiali più innovativi e.

