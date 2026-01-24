Controlli nell' Acese | sanzionati commercianti e automobilisti non in regola

Da cataniatoday.it 24 gen 2026

Nell’area di Acese, i controlli dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un responsabile di un’associazione di ricovero animali a Aci Castello, per irregolarità. Sono state inoltre sanzionate diverse attività commerciali e automobilisti non in regola, nell’ambito di un’operazione di verifica finalizzata a garantire il rispetto delle normative vigenti. Le autorità continuano a monitorare il territorio per assicurare la legalità e la sicurezza.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il responsabile di un’associazione di ricovero animali operante ad Aci Castello. In seguito agli accertamenti, effettuati con personale dell’Enel è stato riscontrato che la struttura gestita da un 52enne catanese, era allacciata abusivamente alla.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

