Controlli nell' Acese | sanzionati commercianti e automobilisti non in regola

Nell’area di Acese, i controlli dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un responsabile di un’associazione di ricovero animali a Aci Castello, per irregolarità. Sono state inoltre sanzionate diverse attività commerciali e automobilisti non in regola, nell’ambito di un’operazione di verifica finalizzata a garantire il rispetto delle normative vigenti. Le autorità continuano a monitorare il territorio per assicurare la legalità e la sicurezza.

