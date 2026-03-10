Tre giornate di microchippatura gratuita per i cani a Cerveteri Cerenova e Valcanneto

A Cerveteri, Cerenova e Valcanneto si terranno tre giornate di microchippatura gratuita per i cani, un evento promosso per favorire la tutela degli animali e prevenire il randagismo. Le iniziative si svolgeranno in diverse date e punti di accesso, offrendo ai proprietari l’opportunità di far identificare i propri animali senza costi. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e il controllo sul territorio.

Cerveteri, 10 marzo 2026 – Sono state organizzate tre giornate dedicate alla microchippatura gratuita dei cani, un'importante iniziativa finalizzata alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo. Le giornate si svolgeranno in tre diverse località del territorio comunale, sempre dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario: • 29 marzo – Valcanneto, presso il CDZ in Via Scarlatti 2B • 12 aprile – Cerenova • 17 maggio – Cerveteri L'iniziativa rientra nel "Progetto per la lotta al randagismo e la promozione dell'adozione consapevole", realizzato dal Comune di Cerveteri grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito del bando dedicato alle azioni di contrasto al sovraffollamento del canile.