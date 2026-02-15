Donna prova a consegnare stupefacente al familiare detenuto durante il colloquio in carcere denunciata

Una donna è stata denunciata dopo aver cercato di consegnare droga al familiare in visita nel carcere San Donato di Pescara. La donna ha tentato di passare sostanze stupefacenti durante il colloquio, ma gli agenti della polizia penitenziaria si sono accorti dell’operazione e sono intervenuti. La scoperta ha evitato che la droga arrivasse all’interno del carcere, garantendo la sicurezza degli altri detenuti e del personale.

Un tentativo di introdurre droga nel carcere San Donato di Pescara nel corso di un colloquio tra una donna e il familiare detenuto è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria.E il sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), come si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Giovanni Scarciolla, «esprime vivo apprezzamento per l'ennesima operazione portata a termine con professionalità, attenzione e senso del dovere dal personale della polizia penitenziaria, in servizio nella casa circondariale di Pescara, impegnato quotidianamente nel garantire sicurezza e legalità all'interno dell'istituto».