Porto Ercole 56enne schiacciato da un macchinario in un cantiere navale | è grave

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un cantiere navale nel comune di Porto Ercole. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre l’uomo lavorava vicino a un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Porto Ercole (Grosseto), 17 aprile 2026 – Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. E’ successo a Porto Ercole (nel comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto), dove un 56enne è rimasto schiacciato da un macchinario in un cantiere navale a Cala Galera. L'uomo è stato poi portato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porto Ercole, 56enne schiacciato da un macchinario in un cantiere navale: è grave Notizie correlate Operaio muore in un cantiere a Genova: è stato schiacciato da un macchinarioUn operaio di 62 anni è morto in via Sardorella, a Genova, mentre si trovava in un cantiere. Operaio di 46 anni rimane schiacciato da un pesante macchinario a Pognano: è graveUn 46enne è rimasto schiacciato da un pesante macchinario mentre lavorava a Pognano (Bergamo).