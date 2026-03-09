Operaio muore in un cantiere a Genova | è stato schiacciato da un macchinario

Un operaio di 62 anni è morto in via Sardorella, a Genova, mentre si trovava in un cantiere. L'uomo stava lavorando quando è rimasto schiacciato da un macchinario che si è ribaltato e lo ha travolto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e un'automedica ma, nonostante il loro intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati all'Ispettorato del lavoro della Asl e ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dell'ennesimo incidente sul lavoro.