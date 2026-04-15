I porti del Lazio in vetrina a Miami | Civitavecchia Fiumicino e Gaeta puntano sulle cociere

I porti del Lazio di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono stati protagonisti al Seatrade Cruise Global di Miami, l’evento più importante nel settore delle crociere, in corso fino a giovedì. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha presentato le proprie iniziative e capacità, puntando a rafforzare la loro presenza a livello internazionale e a promuovere i servizi offerti. La manifestazione si svolge nella città statunitense e coinvolge operatori e rappresentanti del settore da tutto il mondo.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno Centro Settentrionale (MTCS) protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, in programma fino a giovedì, principale appuntamento mondiale del settore crocieristico. La delegazione dell’ADSP MTCS è guidata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini. I porti di Roma e del Lazio sono presenti all’interno dello stand CruiseItaly coordinato da Assoporti. Obiettivo della missione è promuovere il network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, rafforzando il posizionamento competitivo del sistema portuale del Lazio nel panorama internazionale e consolidando i rapporti con le principali compagnie crocieristiche mondiali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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