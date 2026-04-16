In un procedimento giudiziario, la condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale nei confronti del calciatore è stata confermata in appello. Manolo Portanova, dopo aver ricevuto la sentenza, ha annunciato che presenterà ricorso. La decisione riguarda un procedimento legato a un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Il calciatore ha espresso la propria rabbia in seguito alla conferma della condanna.

Manolo Portanova condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni anche in secondo grado. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la pena stabilita nei confronti del centrocampista della Reggiana ed ex calciatore del Genoa, accusato di aver violentato nel 2021 una ragazza insieme ad altre tre persone. La condanna in Appello Al termine di circa tre ore di camera di consiglio i giudici di Firenze hanno ribadito la condanna a Portanova in primo grado, nella quale erano state accolte le richieste dell’accusa, per la soddisfazione del rappresentante legale della controparte, l’avvocato Jacopo Meini. “È assurdo sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Condanna confermata per Manolo Portanova per violenza sessuale, rabbia del calciatore che farà ricorso

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