Vinci e Leonardo | il programma dei festeggiamenti per il 574° compleanno del Genio

Per il 574° anniversario della nascita di Leonardo, il Museo Leonardiano sarà aperto dalle 9.30 alle 20.00. Durante la giornata, sarà possibile partecipare al laboratorio ‘L’officina di Leonardo’, attivo dalle 10.30, mentre alle 16.00 si terranno ulteriori iniziative dedicate al genio toscano. Le celebrazioni si svolgono con aperture e attività organizzate nel rispetto degli orari stabiliti.

FIRENZE – Il Comune di Vinci celebra il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo (nel 1452), figlio più illustre della città, con una serie di iniziative dedicate al Genio. Alle 10 la giornata viene aperta con l’omaggio alla memoria di Leonardo alla fonte battesimale nella chiesa di S. Croce in Vinci, mentre alle 12.20, al Prato dei salici (fra Ripalta e Vinci) verrà celebrata la Giornata nazionale del Made in Italy, con il lancio della radiosonda meteorologica, a cura della sezione di Vinci dell’ARI IQ5LV, Associazione Radioamatori Italiani: i ragazzi delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Vinci verranno coadiuvati dai radioamatori...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vinci e Leonardo: il programma dei festeggiamenti per il 574° compleanno del Genio Leonardo da Vinci, a Palazzo Barolo si celebra il compleanno del Genio: l'evento speciale l'8 aprile (posti limitati)Le intuizioni di Leonardo da Vinci non sono solo disegni polverosi su carta, ma ingranaggi che si muovono e parole che risuonano ancora oggi. Rebus, rompicapi, enigmi: il nuovo escape game ispirato al genio di Leonardo Da VinciIl calendario degli eventi per il mese di febbraio alla Rocca di Riolo Terme si concludono con il brivido di “Rocca Escape – Enigma Da Vinci”, in... Argomenti più discussi: Inaugurazione della statua di Leonardo e mostra fotografica; Il Leonardo conteso vale tra i 60 e i 200 milioni di euro; Leonardo torna a Vinci: arte e tecnologia per rileggere il Genio; Vinci celebra Leonardo: un monumento di Filippo Tincolini e una mostra fotografica di Laura Veschi. "Se vinci stasera vai ad otto punti su Lecce e Cremonese, è un occasione straordinaria" - facebook.com facebook #Roma #viabilità Torrevecchia, avanza il cantiere in via Vinci, modifiche per 4 linee bus x.com