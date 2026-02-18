Leonardo a Cesena | rivelati i progetti segreti per le difese di Cesare Borgia Il genio al servizio del Duca Valentino

Leonardo da Vinci è arrivato a Cesena per lavorare su progetti segreti legati alle difese di Cesare Borgia. Durante il suo soggiorno, ha disegnato nuove strategie di fortificazione e ha studiato le mappe della città. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti cittadini, curiosi di vedere i suoi schizzi e i modelli che realizzava.

Leonardo a Cesena: Riscoperti i Segreti del Genio al Servizio di Cesare Borgia. Cesena si prepara a un viaggio nel Rinascimento. Domani sera, presso il Circolo Arci Borella, Davide Gnola presenterà il suo libro "Sulle tracce di Leonardo – Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia", svelando un aspetto poco noto del genio toscano: il suo lavoro come ingegnere militare al servizio del Duca Valentino. L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Cesena, mira a valorizzare un capitolo cruciale della storia locale e del ruolo di Leonardo nel plasmare le strategie difensive del territorio. Un Porto Strategico e l'Occhio di Leonardo.