Messina senza ostacoli il piano contro le barriere architettoniche che apre la città a tutti

Messina si prepara a lanciare un nuovo piano per eliminare le barriere architettoniche. L’obiettivo è rendere la città più accessibile a tutti, soprattutto a chi ha problemi di mobilità. Per molti cittadini, camminare per le strade di Messina senza inciampare in gradini o marciapiedi sconnessi resta ancora difficile. Ora, con questo progetto, si punta a cambiare passo e a rendere più semplice la vita di chi ogni giorno affronta ostacoli invisibili.

Camminare per Messina, senza inciampare in gradini, marciapiedi sconnessi o ostacoli improvvisi: per molti cittadini, questa rimane ancora un'impresa quotidiana. Ma qualcosa sta cambiando. Con l'approvazione della Delibera di Giunta n. 76 del 3 febbraio 2026, l'Amministrazione Comunale ha dato il.

