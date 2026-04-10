A Pordenone serve una mappatura delle barriere architettoniche

A Pordenone si discute della necessità di individuare e mappare le barriere architettoniche presenti in città. Un intervento recente ha riguardato il sentiero delle operaie, che è stato modificato, suscitando critiche per aver alterato un percorso naturalistico. La modifica è stata definita da alcuni come un tentativo maldestro di miglioramento dell’accessibilità, usato come giustificazione per un intervento che ha cambiato l’aspetto originale del sentiero.

“Abbiamo già definito la modifica del sentiero delle operaie un tentativo maldestro, che usa il tema dell’accessibilità per giustificare un intervento che ha snaturato un percorso naturalistico. Da qui però si apre una questione più ampia: al Comune serve una mappatura aggiornata delle barriere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Eliminazione delle barriere architettoniche al ComuneCampobasso si fa più inclusiva: il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione fondamentale per l’eliminazione delle barriere... Abbattimento delle barriere architettoniche domestiche: il bando per i contributiPisa, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazione delle barriere... Temi più discussi: Giovanni Lessio: Pordenone 2027 non sia solo un falò di eventi, serve un sistema cultura; Pordenone a Reggio Emilia per timbrare la salvezza. Hrvatin: Serve la nostra versione migliore; Gianpaolo Zanotel e la rinascita del Pordenone Fc: Il senso di appartenenza unisce campo, dirigenza e panchina; Negozi sfitti e nuove aperture: Badanai Scalzotto La città cambia, serve ascolto. Inaugurazione Interporto Pordenone: infrastrutture e collaborazione per futuro logistico Nord-EstPORDENONE – Una giornata dal forte valore simbolico e strategico quella vissuta a Pordenone in occasione dell’inaugurazione di cinque nuove opere all’interno dell’Interporto, nel cinquantesimo anniver ... pordenoneoggi.it Anziani: «Sei su dieci vivono soli, anche a Pordenone serve la Consulta laboratorio»FRIULI VENEZIA GIULIA - Riattivare o rianimare la Consulta comunale della sanità che era stata costituita nel 2016 con la formazione di centrodestra di Alessandro Ciriani, chiamandola però Consulta ... ilgazzettino.it Pasqua è passata, ma da Discount Mobili non serve l'uovo per trovare una GRANDE SORPRESA! Cucine complete di 4 elettrodomestici a partire da 2.800 euro ...Vale la pena fare un salto a vedere, no Siamo aperti anche la domenica pomeriggio In Via Cap - facebook.com facebook