Poppi call center Wemay | il tribunale dà ragione alle lavoratrici sugli orari

Il tribunale di Poppi ha deciso a favore delle lavoratrici del call center Wemay, una piccola azienda che conta 16 dipendenti. La decisione riguarda gli orari di lavoro e rappresenta una vittoria legale per le dipendenti coinvolte. La sentenza si basa su un procedimento giudiziario avviato dalle lavoratrici, che hanno contestato alcune modalità di orario applicate dall’azienda.

POPPI — Vittoria in tribunale per le lavoratrici del call center Wemay di Poppi, realtà che impiega 16 addetti. Il giudice ha riconosciuto il diritto al rispetto degli orari di lavoro stabiliti all’inizio del rapporto, disponendo anche un risarcimento del danno. La vertenza era stata seguita per mesi da SlcCgil Arezzo, che aveva tentato la strada del confronto sindacale per arrivare a un accordo ed evitare il contenzioso. Tentativi che, secondo il sindacato, si sono scontrati con la rigidità dell’azienda, rendendo inevitabile il ricorso alla causa. L’esito, sottolinea SlcCgil, si inserisce nel solco delle più recenti pronunce in materia e rappresenta «un passo avanti nella difesa dei diritti» non solo nel settore dei call center, ma più in generale nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Poppi, call center Wemay: il tribunale dà ragione alle lavoratrici sugli orari Notizie correlate Papardo, via libera ai contratti per gli operatori socio-sanitari: il Tar dà ragione alle lavoratriciIl Tar di Catania ha accolto la strada delle lavoratrici del Papardo, aprendo finalmente la possibilità di firmare i contratti come operatori... Il Tribunale “boccia” la Cisal e il contratto dei call center siglato con AssocontactLa Cisal, il sindacato amico del governo Meloni, vale appena lo 0,46% dei lavoratori dei call center.