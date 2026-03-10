Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Cisal riguardo al contratto firmato con Assocontact, che riguarda i lavoratori dei call center. La Cisal, con una rappresentanza dello 0,46% nel settore, non ha ottenuto l’accoglimento delle sue richieste. La decisione si basa sui fatti presentati in aula e sulla validità degli accordi sottoscritti tra le parti coinvolte.

La Cisal, il sindacato amico del governo Meloni, vale appena lo 0,46% dei lavoratori dei call center. Neanche mezzo addetto ogni cento: una percentuale messa nero su bianco in una sentenza appena pubblicata dal Tribunale del lavoro di Trani. Con questa pronuncia, la giudice Angela Arbore ha nuovamente bocciato il contratto collettivo firmato a fine 2024 dall’associazione di imprese Assocontact e – per l’appunto – la Cisal. Sigla che, dice la magistrata, non è rappresentativa della categoria, di conseguenza il suo accordo non può essere imposto ai lavoratori, come invece aveva fatto la Network Contact. L’azienda è stata quindi condannata per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Tribunale “boccia” la Cisal e il contratto dei call center siglato con Assocontact

