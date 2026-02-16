Papardo via libera ai contratti per gli operatori socio-sanitari | il Tar dà ragione alle lavoratrici

Il Tar di Catania ha deciso che le lavoratrici del Papardo possono firmare i contratti come operatori socio-sanitari, dopo mesi di incertezza. La causa è legata alla richiesta delle dipendenti di regolarizzare la loro posizione lavorativa e ottenere contratti a tempo indeterminato. Questa decisione permette alle lavoratrici di accedere a tutele e diritti previsti dalla normativa. I sindacati commentano che ora si apre una strada concreta per migliorare le condizioni di lavoro.

Il Tar di Catania ha accolto la strada delle lavoratrici del Papardo, aprendo finalmente la possibilità di firmare i contratti come operatori socio-sanitari. La decisione arriva al termine dell'udienza cautelare relativa all'annullamento della graduatoria definitiva di merito, approvata lo scorso 22 ottobre 2025, per la selezione interna finalizzata alla progressione verticale su 10 posti di OSS. Con l'ordinanza pubblicata il 13 febbraio 2026, il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, motivando che il ricorso presentato dalle ricorrenti era privo del requisito del periculum in mora, consentendo così ai vincitori di procedere con la firma dei contratti.